19 січня в історії

19 січня відзначають свято Водохреща.

Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення в річці Йордан. Вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога-Батька, який назвав Ісуса своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Вважається, що на Водохреща, з опівночі до опівночі, вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні й духовні хвороби.

У 1825 році Езра Деггетт і його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка запатентували спосіб консервування в жерстяних банках лосося, устриць і омарів.

1903 року було оголошено проведення першої велогонки "Тур де Франс".

Тур де Франс - це щорічні шосейні багатоденні велоперегони дорогами Франції (частини окремих етапів або етапи цілком іноді проводяться у сусідніх країнах). Зараз "Тур де Франс" є найпрестижнішим змаганням серед багатоденних велогонок у професійному велоспорті. Довжина траси "Тур де Франс" варіюється з року в рік від 3000 і 4000 км, з-за змін протяжності маршрутів у зв`язку з щорічним переїздом турніру з однієї країни в іншу. Найпротяжнішою була велогонка в 1926 році — учасникам довелося подолати 5745 км. Велогонка "Тур де Франс" включає 21 етап. Кожен етап триває один день.

В 1906-му побачив світ перший номер першого українського сатиричного журналу "Шершень".

1915-й - у Парижі запатентована неонова рекламна вивіска.

1938-го американська фірма "Дженерал Моторз" перша у світі почала серійне виробництво дизельних двигунів.

1978 рік - у Німеччині випущений останній автомобіль "Фольксваген-жук".

У 2001-му в Бельгії дозволели вживання і зберігання марихуани

19 січня народилися:

570 рік — Мухаммед, ісламський пророк, засновник ісламу.

У 1736 році — Джеймс Ватт. Творець універсальної парової машини подвійної дії. Його ім`ям названа одиниця потужності — Ват.

1809-го — Едгар Аллан По (Рос), американський письменник, поет ("Убивство на вулиці Морг", "Золотий жук").

Найбільш відомий своїми макабричними (в стилі жахів) і містичними оповіданнями. Е. По був одним із перших американських професіоналів короткого оповідання (новели) і засновником детективу. Він також шанований за внесок у виникаючий в ті часи жанр наукової фантастики.

В 1912-му народився Тимофій Левчук, український кінорежисер ("І в звуках пам`ять відгукнеться", "Ми звинувачуємо", "Від Буга до Вісли", "Помилка Оноре де Бальзака", "В степах України").

1969 року народився Предраг Міятович, югославський футболіст чорногорського походження, зараз – спортивний директор мадридського "Реалу”.



ТСН