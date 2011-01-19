У Києві пройдуть вистави за книгами Матіос

24 і 25 січня на сцені Київського національного театру імені І. Франка покажуть вистави "Солодка Даруся" і "Нація" за однойменними книгами української письменниці Марії Матіос.

Спектаклі представить Івано-Франківський обласний академічний театр імені Івана Франка.

Вистава "Солодка Даруся" - учасник всеукраїнських та міжнародних фестивалів; зокрема, подання входило у програму фестивалю "ГОГОЛЬ-FEST".

Вперше "Солодка Даруся" була представлена в 2008 році на сцені Івано-Франківського обласного академічного театру імені І. Франка. Вистава стала "культурним шоком" для міста - квитки були розкуплені на місяці.

У 2009 році "Солодка Даруся" вперше була представлена в Києві, на сцені Київського молодого театру. Вистава пройшла з аншлагом.

У 2010 році в Києві відбулася прем`єра вистави "Нація", який став продовженням творчої лінії театру, заявленої в "Солодкій Дарусі".

У "нації", як і в "Солодкій Дарусі", мовою сучасного європейського театру розповідається складна, суперечлива історія української визвольної боротьби на західних землях. Всі показані у виставах події, засновані на реальних.

"Наша надзавдання - передати, досліджувати внутрішнє життя духу, його перезавантаження і очищення нації, народження нової свідомості," - розповів режисер вистави Ростислав Держипільський.

У 2010 році за вистави "Солодка Даруся" і "Нація" Держипільський висунули на здобуття Національної премії імені Тараса Шевченка.

Днями Марія Матіос привернула загальну увагу своїм зверненням до генерального прокурора України Віктора Пшонки, в якому письменниця заявила про початок політичного переслідування після виходу її останніх книг.

У МВС України пояснили свої дії зверненням до Генпрокуратури народного депутата від Компартії Петра Цибенка. Депутат попросив дати правову оцінку висловлюванням, які допускає Матіс у своїй книзі "Вирвані сторінки з автобіографії" у бік меморіальних пам`ятників радянським воїнам, загиблим в роки Великої Вітчизняної війни.

ТСН