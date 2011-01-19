Елтон Джон уперше показав сина Закарі (фото)

09:43, 19 січня 2011
Культура
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"Малюк вискочив, мов ракета"

Британський співак сер Елтон Джон та його коханий Девід Ферніш показали світові свого сина Закарі.

Щасливе сімейство з`явилося на обкладинці журналу "OK!", пише "The Sun".

63-річний Елтон розповів, що був присутній на пологах свого первістка.

"Він (малюк) вискочив, мов ракета. У мене просто немає слів, щоб описати це почуття. Це невимовне. Це було просто: "У нас син!" - поділився почуттями Джон.

Нагадаємо, Захар був народжений сурогатною матір`ю. Та юридично батьками хлопчика є Елтон Джона та 48-річний Девід Ферніш.

Вважається, що зіркове подружжя добряче заплатило жінці, бо та не матиме права брати участь у вихованні дитини.

Елтон Джон запевнив, що не балуватиме свого сина.

До слова, подейкують, що британський музикант досі не втрачає надії всиновити українського малюка Лева.

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