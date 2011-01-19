Елтон Джон уперше показав сина Закарі (фото)
"Малюк вискочив, мов ракета"
Британський співак сер Елтон Джон та його коханий Девід Ферніш показали світові свого сина Закарі.
Щасливе сімейство з`явилося на обкладинці журналу "OK!", пише "The Sun".
63-річний Елтон розповів, що був присутній на пологах свого первістка.
"Він (малюк) вискочив, мов ракета. У мене просто немає слів, щоб описати це почуття. Це невимовне. Це було просто: "У нас син!" - поділився почуттями Джон.
Нагадаємо, Захар був народжений сурогатною матір`ю. Та юридично батьками хлопчика є Елтон Джона та 48-річний Девід Ферніш.
Вважається, що зіркове подружжя добряче заплатило жінці, бо та не матиме права брати участь у вихованні дитини.
Елтон Джон запевнив, що не балуватиме свого сина.
До слова, подейкують, що британський музикант досі не втрачає надії всиновити українського малюка Лева.