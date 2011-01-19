Учениця Кіри Муратової знімає в Одесі новий фільм

В Одесі почалися зйомки фільму Будинок з башточкою українського режисера, учениці Кіри Муратової Єви Нейман.

Сценарій до фільму Будинок з башточкою був написаний Євою Нейман за однойменною повістю Фрідріха Горенштайна. Фільм буде знятий у чорно-білій гамі, повідомили у прес-службі телеканалу 1 +1, який виступив продюсером проекту.

За словами Єви Нейман, Будинок з башточкою - масштабна і складна стрічка з використанням спецефектів, тому над нею працює велика команда.

Головну роль у стрічці грає дев`ятирічний Дмитро Кобецький, вихованець одного з одеських інтернатів. У кінострічці також зіграють Альберт Філозов, Катерина Голубєва, Михайло Векслер, Віталій Лінецький, Марія Поліцеймако.

Дії фільму розгортаються під час війни. Мати з сином намагаються звільнити, або хоча б побачити заарештованого батька. Їм нічого не вдається і, втративши надію, мати вирішує повернутися на батьківщину в Україну. Але вже почалася війна, і потяг, за переведеними стрілками, попрямував на схід, в евакуацію.

У дорозі мати зрозуміла, що може загинути і єдиною метою стало зберегти життя сину. Жінка весь час намагалася пояснити маленькому хлопчику, що він повинен робити, якщо з нею щось трапиться. Вона багато разів повторює, що він має потрапити на вулицю, на якій вони завжди жили, і знайти там будинок з вежею.

"Для 1 +1 - це досить сміливий експеримент. Ми раді, що у нас є можливість екранізувати цю розповідь і сподіваємося на його серйозну фестивальну історію. Безперечно, ми готові і надалі експериментувати в галузі повнометражного кіно. Будинок з башточкою - формат від якого вже відвикли, але тут буде досить оригінальних і вражаючих ходів, як з точки зору зображення так і змісту ", - зазначив генеральний директор Групи 1 +1 Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, що Будинок з башточкою - другий повнометражний художній фільм Єви Нейман, випускниці Берлінської академії кіно і телебачення, а також учениці Кіри Муратової.

Першим була арт-хаусне стрічка Біля річки - фільм брав участь у Каннському, Роттердамському і Московському кінофестивалях; отримав срібну нагороду 37-го Міжнародного кінофестивалю в Лагові (Польща), приз за найкращу жіночу роль (Марина Поліцеймако) на Кіношоці, і приз журі на Фестивалі фільмів Центральної і Східної Європи goEast у німецькому Вісбадені.

Корреспондент.net

