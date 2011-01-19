Британський художник розіп'яв Девіда Бекхема на хресті

Картина британського художника Джонні Коттера із зображенням розп`ятого на хресті футболіста Девіда Бекхема привернула увагу британської поліції.

На картину під назвою "Не слухайте їх, слухайте мене" надійшла якась скарга, з якою і був пов`язаний візит поліції в галерею Коттер.

Поспілкувавшись з поліцейськими, художник зняв картину, однак має намір з`ясувати, який саме закон він порушив, виставивши її.

"Ця картина не спрямована проти християнства. Її мета в тому, щоб поставити питання - кому ми поклоняємося в XXI столітті?" - Заявив художник. Уточнюється, що скарга на картину надійшла у зв`язку з її "образливим" характером.

За словами Коттера, картину він виставив ще в листопаді 2010 року. Більш того, він стверджує, що з ним зв`язувався британський співак Бой Джордж, який хотів придбати роботу. "Звичайно, були скарги, але людей, які захоплювалися цією картиною, було набагато більше", - зауважив Коттер.

До теми розп`яття досить часто звертаються не лише художники, а й музиканти. Приміром, у 2000 році російський художник Олег Мавроматті влаштував перформанс "Не вір очам", в ході якого його розіп`яли на хресті. Згодом у зв`язку з цим проти нього порушили кримінальну справу.

Крім того, розп`яття - один з постійних елементів концертних виступів Мадонни: співачка з`являється на хресті під час виконання пісні "Live to Tell".

ТСН