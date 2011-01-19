Наша Україна вимагає від влади забезпечити захист українців в Росії

Політична партія «Наша Україна» вимагає від української влади забезпечити справжній захист українців в Росії.

Про це йдеться в зверненні партії до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про захист культурно-освітніх прав українців у Росії, переданому УНІАН прес-службою «Нашої України».

В звернені наголошується, що Президент України і керівник його уряду, як відомо, йшли на виборчі перегони під гаслами покращання українсько-російських відносин.

Водночас, констатують у партії, останнім часом ситуація з правами українців у Росії лише погіршується.

У «Нашій Україні» велику тривогу викликає те, що російська влада із застосуванням суто поліцейських засобів розпочала і проводить масштабну кампанію із зачистки українського культурно-освітнього руху в Російській Федерації.

Найбільшого резонансу, наголошує політична сила, набула ситуація з обшуками та вилученням техніки в Бібліотеці української літератури в Москві. Цьому передувало закриття Українського освітнього центру в Москві, судове переслідування та ліквідація Федеральної національно-культурної автономії українців Росії, заява Ради керівників українських громадських організацій Росії про тиск на український культурний рух у Москві, Санкт-Петербурзі, Сургуті, Воронежі, Уфі.

«Ці дії є виявом системної і недружньої Україні політики. Ці дії свідомо спрямовані на знищення національно-культурної присутності українців в Російській Федерації і становлять пряму, неприховану загрозу для мільйонів українських людей, які жили і житимуть в Росії. Це – показові для всього цивілізованого світу вияви шовінізму і ксенофобії», - йдеться у зверненні.

«Наша Україна» нагадує, що у відповідності до своєї присяги глава Української держави зобов’язаний обстоювати і захищати інтереси Українського народу.

«Вимагаємо від Президента та прем’єр-міністра України виконання обов’язків, наданих нашою державою, і, не шукаючи жодних виправдань, вжити всіх необхідних дій, щоб припинити переслідування українців в Російській Федерації. Упевнені, що ці питання повинні стати предметом невідкладних переговорів з керівниками Росії, тим паче наші високопосадовці пишаються близькими і дружніми взаєминами з ними», - наголошують в партії.

«Наша Україна» вважає обурливим те, що нинішня влада намагається сховатися від цих проблем, не розуміючи, що антиукраїнськими випадами ображають не лише наших людей, але й особисто зневажають українську владу. «І той факт, що керівник уряду розподіляє українські бібліотеки і центри за кордоном на “наші” і “ненаші” є характерним проявом нерозуміння важливості і масштабу нашої присутності у світі та невміння захищати справді національні інтереси», - зауважується в зверненні.

Партія висловлює рішучий протест проти реалізації в Росії антиукраїнської політики і курсу ксенофобії та приниження національних меншин.

«Ми обстоюємо добросусідський діалог з Росією і прагнемо, щоб він розвивався на принципах рівноправності і взаємної поваги, як і належить цивілізованим державам», - підкреслюють у “Нашій Україні”.