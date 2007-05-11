На «Євробаченні» Туреччина, буде підтримувати кандидата від України (опитування)

Серед учасників конкурсу "Євробачення-2007" Туреччина має намір підтримати кандидата від України Андрія ДАНИЛКА, відомішого як Вєрка Сердючка. Згідно із заявою офіційного клубу "Євробачення-Туреччина", його пісні Dancing віддали перевагу 314 учасників опитування, передає РІА “Новости”.

Друге місце посіла Грузія (311 голосів), третє - Білорусь (301). Четверте місце турки віддають Росії, за яку проголосували 289 учасників опитування клубу "Євробачення-Туреччина".

В “Євробаченні” Україна брала участь чотири рази. У 2004 році українська співачка Руслана ЛИЖИЧКО отримала перемогу на конкурсі. Руслана дуже популярна в Туреччині, і спостерігачі не виключають, що симпатії до української співачки обумовили результати нинішнього опитування.

Якщо справді 12 травня Туреччина віддасть перевагу Україні, то можна буде говорити про порушення негласних традицій глядацького голосування на конкурсі. Згідно з дослідженням учених, як правило, жителі низки країн дають максимальну оцінку співакам із сусідніх з ними держав. Зокрема, Туреччина віддає голоси Боснії.

Приводом для проведення дослідження послужила заява в 2004 році британського телеведучого Террі ВОГАНА про необ`єктивність голосування на Євробаченні.

Група дослідників Оксфордського університету провела аналіз голосування на музичному конкурсі "Євробачення" і з`ясувалося, що сумніви в об`єктивності на конкурсі мали підгрунтя. Після вивчення результатів голосування за період з 1992 по 2003 роки учені з Оксфорда назвали країни, жителі яких голосують "по-сусідськи".

Греція і Кіпр дають максимум балів (12) один одному, Норвегія дає 12 балів сусідньої Швеції, а Білорусь дає 12 балів Росії, Велика Британія менш прихильна до Франції і більше прихильна до країн Європи. Один за одного голосують Боснія і Туреччина, Хорватія і Мальта, Бельгія і Нідерланди, Франція і Португалія.