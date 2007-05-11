Українське кіно їде до Європи

Україна приєднається до Часткової угоди щодо Європейського фонду з підтримки спільного виробництва і розповсюдження кінематографічних й аудіовізуальних творів (ЄВРІМАЖ). Про це повідомив міністр культури України Юрій БОГУЦЬКИЙ, який 9 травня в Страсбурзі зустрівся з виконавчим секретарем ЄВРІМАЖ Яном ВАНДІРЕНДОНГОМ.

"Нам потрібно вступити в цю організацію, сплативши внесок. А преференції Україна матиме серйозні, як має Польща, Угорщина, та ж Росія. Йдеться про спільне виробництво і сумісне розповсюдження кіно- і відеопродукції", - сказав міністр.

Він підкреслив, що для вступу до цієї організації Україні потрібно прийняти декілька серйозних нормативних актів, а також визначитися щодо суми внеску.

"Там формульний підхід, і для кожної країни окрема сума внеску. Ми повинні ще попрацювати й визначитися з сумою внеску України в ЄВРІМАЖ. Я думаю, що протягом року ми визначимося", - сказав БОГУЦЬКИЙ.

За його словами, через два місяці Мінкультури планує подати окремий звіт про полягання і розвиток кіно в Україні, після чого, разом з представниками ЄВРІМАЖ, буде визначено формат співпраці.

Крім того, за словами БОГУЦЬКОГО, восени до України повинні приїхати експерти ЄВРІМАЖ для вивчення ситуації в кінематографічному секторі.

За словами міністра, Україна є 26-ою країною з 46 країн - членів Ради Європи, яка представлятиме такий звіт. На думку пана БОГУЦЬКОГО, це дозволить Україні брати конкретнішу участь в культурних програмах, які здійснює Комітет з культури Ради Європи.

БОГУЦЬКИЙ додав, що українській стороні, перш за все, цікаво запозичити європейський досвід роботи з недержавними організаціями в області культури, роботи з творчою молоддю з тим, щоб адаптувати законодавство і практичну діяльність до європейських стандартів.

За матеріалами Подробиць