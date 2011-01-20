У Франції знайшли зображення Гітлера в образі царя Ірода

В одному з храмів неподалік від Парижа виявлено вітраж, на якому ймовірно зображений Адольф Гітлер в образі царя Іудеї Ірода Агріппи Першого.

Вітраж розташований у храмі в паризькому передмісті Монжероне (Montgeron). Він перебуває високо над головою парафіян, тому тривалий час він залишався непоміченим, повідомляє французька газета Le Monde.

Малюнок був створений у 1941 році братами Момежанами. На ньому зображений чоловік, який нагадує Гітлера, який тримає меч над головою людини з німбом, яка схилилася.

Передбачається, що зображений на вітражі святий - апостол Яків син Зеведеїв, який, згідно з текстом Нового Заповіту, був страчений царем Іродом. За версією мистецтвознавців, Яків може символізувати іудаїзм і євреїв.

Дослідники вважають, що таким незвичайним чином автори вітражу висловили акт непокори нацистській Німеччині і надію на звільнення Франції від неї.

Як відзначає видання, вітраж ще на самому початку січня зауважив кореспондент газети Le Parisien, проте тоді особливої уваги ця новина не привернула. Між тим, пише Le Monde, опис зображення присутній у каталозі міського музею Монжероне від 2005 року.

Нагадаємо, що днями стало відомо ще про одне нетрадиційне зображення Гітлера. Індонезійський художник Рональд Маннулланг (Ronald Manullang) зобразив фюрера в образі напівоголеної вагітної Діви Марії з немовлям Ісусом на руках. Таким чином художник, за власними словами, вирішив по-своєму помститися фюреру за скоєні злочини.

Lenta.ru

