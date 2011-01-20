У Криму хочуть ввести туристичний збір

Міністерство курортів і туризму Криму звернулося до міських, селищних і сільських рад регіону з пропозицією ввести туристичний збір у розмірі 1% вартості тимчасового проживання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

За попередніми розрахунками Мінкурортів, у результаті введення такого збору і за умови детінізації туристичного ринку до місцевих бюджетів можливе надходження близько 150 млн. грн. щороку. Міністерство пропонує місцевій владі спрямовувати вилучені кошти на розвиток курортно-туристичної галузі, зокрема, на модернізацію курортної інфраструктури, житлово-комунальних об`єктів, на впорядкування парків, скверів, парковок, реконструкцію набережних тощо.

Крім того, введення туристичного збору дозволить запровадити новий критерій оцінки ефективності туристичної індустрії. В Європі ефективність туристичного ринку оцінюється за трьома показниками: за кількістю туристів; кількістю грошей, які вони залишили в економіці регіону, а також за кількістю ночівель. «Оцінка ефективності туріндустрії за кількістю ночівель ніколи не застосовувалася в Криму, тому що їх неможливо було підрахувати. Завдяки введенню туристичного збору це стає абсолютно реальним, оскільки ми бачимо, скільки ночей провели туристи на санаторно-курортному лікуванні, скільки людей розміщувалося в готелях, міні-пансіонатах, а також у приватному домоволодінні, з якого також стягується туристичний збір», - сказав глава курортного відомства Криму Олександр ЛІЄВ.

Він нагадав, що, згідно з новою редакцією Податкового кодексу, туристичний збір стягується з громадян України, іноземців, а також з осіб без громадянства, які прибули на територію того чи іншого регіону, де введено такий податок. Водночас від його сплати звільнені інваліди, діти-інваліди і особи, які їх супроводять (не більш одного супроводжуючого); особи, які прибули у відрядження; ветерани війни; особи, які прибули по путівках до санаторіїв і пансіонатів, ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні міськради Львова, Києва, Тернополя і Кам`янець-Подільського вже ухвалили рішення про введення туристичного збору.