У лютому в прокат вийде новий 3D-фільм Джеймса Кемерона

3 лютого в прокат вийде новий 3D-фільм автора Титаніка й Аватара Джеймса Кемерона — пригодницький екшн Санктум.

Світова прем`єра фільму відбудеться 3 лютого 2011 року в форматах REAL 3D та IMAX одночасно в США, Росії, Україні, Казахстані, Білорусі та країнах Балтії, повідомили Корреспондент.net у компанії Secret Service.

Бюджет фільму — $50 млн. Джеймс Кемерон виступив продюсером картини. Режисерське крісло Кемерон віддав своєму наступнику Алістеру Грірсону. На його рахунку досі були всього два фільми — короткометражний фільм Bomb і бойовик Кокода, присвячений битвам Другої світової війни. Повідомляється, що Грірсон провів дуже багато часу, спостерігаючи за зйомками фільму Аватар.

Драматичний екшн-трилер Санктум 3D оповідає про повну небезпек і несподіванок експедицію дайверів-спелеологів у найглибшу і важкодоступну систему підводних печер на планеті — провал Esa-ala, розташований у південній частині Тихого океану. Раптовий тропічний шторм застає групу глибоко під землею, де їм доводиться боротися з наростаючим припливом води. Єдиний порятунок для дослідників — знайти у підводному лабіринті невідомий другий вихід до моря, долаючи смертельну, несамовиту стихію бурхливих вод і підступні пастки підземель.

Сценарій написали Джон Гарвін та Ендрю Вайт. За їхніми словами, історія фільму заснована на реальних подіях, пережитих продюсером Ендрю Вайтом. Останній свого часу опинився у пастці в одній із австралійських підводних печер. Не маючи можливості вибратися без допомоги рятувальників, Вайт і ще чотирнадцять нещасних, провів ув`язненим понад дві доби, після чого його знайшли і доставили додому.

"Цей проект в першу чергу концентрується на героях та їхніх переживаннях, - розповів Кемерон. - Мої партнери в цьому фільмі — австралійський продюсер Ендрю Вайт і оператор Алістер Грісон. З Ендрю ми 10 років знімали фільми і здійснювали експедиції углиб океанів. По всьому світу. Ендрю прийшла в голову ідея зняти повнометражний фільм на підставі свого досвіду занурень і досліджень печер, в тому числі й досвіді, який трохи не став трагічним в одній з експедицій, коли вони спускалися до печери в пустелях Західної Австралії".

"Я раніше не знімав подібних сюжетів, і я поставив собі за мету зробити надзвичайно реалістичний трилер про те, що відбувається з людьми у таких ситуаціях", - зазначив Кемерон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Джеймс Кемерон зніме 3D-біографію цариці Клеопатри з Анджеліною Джолі в головній ролі, однак він надав перевагу зосередженню на продовженні Аватара.



Корреспондент.net

