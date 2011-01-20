На Євробаченні-2011 Україна виступить у першій частині другого півфіналу

Представник від України на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2011 виступить у першій частині другого півфіналу конкурсу - 12 травня, який відбудеться в німецькому Дюссельдорфі.

Такі підсумки жеребкування 17 січня в Дюссельдорфі, на якій було визначено, в якому півфіналі братиме участь кожна з 38 країн, а також - у якій частині півфіналу, повідомили у прес-службі Першого Національного.

Нова система розподілу заснована для того, щоб делегації країн знали заздалегідь, в який день їм потрібно прибути в Дюссельдорф для першої репетиції. Порядковий номер виступу кожна країна отримає в ході останнього жеребкування, яке відбудеться 14 березня в Дюссельдорфі під час зустрічі глав делегацій країн-учасниць пісенного конкурсу Євробачення-2011.

Тим часом Україна ще не вирішила, хто представить країну на Євробаченні-2011. Зараз на Першому Національному відбувається відбір учасника конкурсу. Фінальне SMS-голосування, яке визначить переможця, відбудеться наприкінці лютого.

Нагадаємо, що фінал Євробачення-2011 пройде 14 травня в німецькому Дюссельдорфі, столиці землі Північний Рейн - Вестфалія. Німеччина отримала право на проведення Євробачення після того, як представниця цієї країни, 19-річна Олена Мейєр-Ландрут (Lena Meyer-Landrut) перемогла на минулорічному конкурсі, що відбувався в Осло. Тоді Україну представляла співачка Alyosha (справжнє ім`я - Олена Кучер), яка зуміла увійти в десятку фіналістів.

Корреспондент

