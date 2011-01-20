Українці у Європі виступили на захист Бандери

Громадські організації українців у Європі обурені скасуванням президентського указу про присвоєння Степану Бандері звання Героя України. Про це йдеться в заяві, яку підписали українські асоціації Португалії, Іспанії, Італії, Греції та Німеччини.

Автори зазначають, що Степан Бандера є героєм не для окремої частини України, а для кожного свідомого українця, незалежно від місця проживання.

Повідомлення про скасування згаданого указу, цитує Радіо Свобода, називають «свідомою антиукраїнською провокацією владної верхівки, ознакою її політичної незрілості і загрозою для самого існування держави України».

Українські емігранти закликають Президента Віктора Януковича припинити провадити антиукраїнську політику на замовлення північного сусіда і не позбавляти народ власної історії.

Громадські об’єднання українців у Європі солідарні з обласними радами та політичними організаціями, які виступили проти «цього незаконного та антинародного рішення».