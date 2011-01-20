Дитяче Євробачення-2011 відбудеться у Вірменії

Дитяче Євробачення-2011 відбудеться 3 грудня 2011 року в Єревані. Вірменія була обрана з п`яти країн-претендентів.

Про це повідомив голова ради Громадської телерадіокомпанії Вірменії Алексан Арутюнян.

Виконавчий директор ОТА Гагік Буніатян наголосив, що делегація Європейського мовного союзу, яка відвідала Вірменію, залишилася задоволена Спортивно-концертним комплексом імені Карена Демирчяна, який прийме конкурс.

"Наша країна відповідає всім критеріям, і ми спробуємо організувати шоу, яке нічим не поступатиметься попереднім європейським конкурсам", - додав він.

Куратор проекту Гоар Гаспарян зі свого боку уточнила, що на дитяче Євробачення не поширюється правило дорослого конкурсу, згідно з яким кожне наступне змагання проводиться в країні, яку представляв переможець попереднього.

"Хоча Вірменія перемогла у дитячому Євробаченні-2010, перемога Вірменії у відборі була обумовлена тільки нашою заявкою і представленими пропозиціями", - наголосила вона.

Дитяче Євробачення-2011 буде проведено за гроші не тільки Вірменії - значну частину витрат компенсує Європейський мовний союз (ЕВС).

Нагадаємо, що в 2010 році дитяче Євробачення відбувалося в кінці листопада в Мінську, Білорусь. Переміг представник Вірменії, 12-річний Володимир Арзуманян.

РИА Новости

