Росія ліквідує ще одне об'єднання українців

На 31 січня Міністерство юстиції Росії запланувало процедуру закриття Об`єднання українців Росії (ОУР).

Про це повідомив головний редактор інформаційного порталу ОУР Віктор Гіржов, передає Українська правда з посиланням на Gazeta.ua.

За його словами, ліквідація об`єднання буде проходити за тією ж схемою, що і Федеральної національно-культурної автономії українців (ФНКА).

"Преси української в Москві немає. Це при тому, що і вірмени, і азербайджанці, і навіть лезгини мають свої друковані органи. У нас - лише електронні засоби. Нам ніхто не допомагає, душать навіть те, що є", - підкреслив Гіржов.

При цьому він додав, що, за словами російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, Бібліотеку української літератури в Москві закрили через політичну діяльність.

"Раніше нам казали, що діяльність ФНКА припинено через порушення статуту, адміністративних прорахунків і таке інше", - сказав главред порталу ОУР.

Гіржов зазначив, що керівник ФНКА Валерій Семененко одночасно є співголовою Об`єднання українців Росії.

"Визнає, що вже багатьох "дістав". Тому, можливо, і вирішили закрити всю діяльність, пов`язану з ним. А замість ФНКА створять нову організацію. Керовану і штучну", - заявив він.

Як відомо, культурна автономія українців у Росії була ліквідована 24 листопада 2010 року.