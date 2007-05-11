У Луганську розпочався XII Міжнародний фестиваль «Учитель року»

У Луганську розпочав роботу XII Міжнародний фестиваль «Учитель року».

Як передає кореспондент УНІАН, у фестивалі беруть участь дев’ять делегацій з Бєлгородської, Курської, Липецької, Тамбовської областей Російської Федерації та Донецької, Полтавської, Сумської, Харківської та Луганської областей. Це керівники управлінь і департаментів освіти з регіонів, ректори чи проректори педагогічних вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, вчителі – учасники конкурсу, творчі колективи педагогів.

Мета фестивалю – розвиток єдиного освітянського простору у контексті загальноцивілізаційних трансформацій. За програмою фестивалю, сьогодні ж відбудуться конкурсна програма, виступ педагогічних команд КВК, 12 травня керівники делегацій підпишуть звернення учасників фестивалю до педагогічних колективів Росії і України та дадуть прес-конференцію.

Заплановані також відвідування Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка та обласного інституту післядипломної освіти.

Фестиваль триватиме до 13 травня.