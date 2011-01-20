Книжка Папи римського стала бестселером

У світі продано більше 1 мільйона копій збірки інтерв`ю з Папою Римським Бенедиктом XVI, повідомляє Agence France-Presse з посиланням на офіційну газету Ватикану Osservatore Romano.

Як зазначає видання, перші 50 тисяч копій на італійській мові було продано відразу ж. Ще сто тисяч екземплярів другого тиражу замовили ще до того, як вони були надруковані. Крім того, продано 100 тисяч копій книги англійською мовою, 200 тисяч – німецькою і 80 тисяч – виданих французькою. Усього збірка інтерв`ю перекладена 18 мов.

Книга, складена з бесід Понтифіка з німецьким журналістом Петером Зеєвальдом, вийшла в листопаді 2010 року. Вона називається "Світло миру" (Light of the World); так в Євангеліє від Іоанна називає себе Ісус.

Зеєвальд розмовляв з Бенедиктом XVI на такі резонансні теми, як целібат і висвячування жінок. Особливої уваги громадськості удостоїлося міркування Папи римського про використання презервативів. Як повідомлялося, Бенедикт XVI заявив, що іноді використання засобів контрацепції виправдане.

Бенедикт XVI так чи інакше брав участь у написанні декількох десятків книг. Також він записав музичний альбом з молитвами.

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