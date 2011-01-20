До ювілею Олександра Ірванця вийшов "Сатирикон-XXI”

До 50-річного ювілею вiдомого українського поета, прозаїка, перекладача, есеїста, підскарбія літературної групи „Бу-Ба-Бу” Олександра Ірванця видавництво „Фоліо” видало книгу „Сатирикон-XXI”, в яку зібрано основний масив прозового й поетичного доробку письменника.

До книги увійшли вже відомі читачу два романи Олександра Ірванця: „Рівне/Ровно” („Фоліо”, 2010) та „Хвороба Лібенкрафта” („Фоліо”, 2010), оповідання, які раніше вийшли друком у книзі „Загальний аналіз” („Фоліо”, 2010) та вірші, що їх можна прочитати на сторінках збірки „Мій хрест” („Фоліо”, 2010).

Окрім виданих раніше творів, до книжки увійдуть і нові доробки письменника: поема „Білорусь” та оповідання „ Play the game”. „Сатирикон-XXI” стане своєрідним підсумком трьох десятиліть творчої діяльності автора.

Особисто привітати Олександра Ірванця з ювілеєм усі охочі зможуть 26 січня о 18:00 в Острозі, в актовій залі Національного університету «Острозька академія», де відбудеться зустріч автора з читачами та презентація його книжки „Сатирикон-XXI”.

Навесні презентації нової книги Олександра Ірванця „Сатирикон-XXI” пройдуть у багатьох містах України. Детальна інформація про тур письменника з’явиться в березні.