Мел Гібсон може сісти у в'язницю на чотири роки

Голлівудському акторові Мелу Гібсону загрожує до чотирьох років в`язниці за побиття своєї колишньої російської подруги Оксани Григор`євої.

Окружна прокуратура Лос-Анджелеса надала адвокатові Гібсона Блейр Берк, що раніше захищала таких зірок, як Квін Латіфа, Оззі Осборн, Ліндсі Лохан і Кемерон Діас, останню спробу переконати суд не переслідувати актора.

У вівторок помічник прокурора Джон Лінч зустрівся з Берк, де вони вели переговори протягом двох годин: адвокат намагалася переконати правоохоронні органи у відсутності необхідності судити її клієнта.

Однак, як повідомляють анонімні джерела, сторони звинувачення і захисту не змогли досягти компромісу: швидше за все Гібсону буде пред`явлено звинувачення в домашньому насильстві з нанесенням тілесних ушкоджень.

Видання відзначає, що дії Гібсона можуть бути кваліфіковані, як кримінальний злочин або судово каране правопорушення. Якщо Гібсона визнають винним у кримінальному злочині, то йому може загрожувати ув`язнення терміном до 4 років, якщо ж ітиметьсямова про правопорушення — тоді термін позбавлення волі не перевищить року.

У разі визнання Мела Гібсона винним, йому доведеться сплатити всі судові витрати, включаючи витрати на адвокатів Оксани Григор`євої.

Алан Шифман, адвокат Григор`євої № 41, заявив днями, що заробив понад $163 000 за місяць (з 15 жовтня по 15 листопада 2010 року). Він пішов з команди Григор`євої через те, що не порозумівся з адвокатом № 39. Решта адвокатів, що працюють на Григор`єву, заявили недавно судді, що Гібсон заборгував їм $1 млн.

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Мел Гібсон та Оксана Григор`єва почали зустрічатися навесні 2009 року. Їхній роман став причиною розлучення Гібсона і його дружини Робін, з якою він прожив у шлюбі 28 років і має сім спільних дітей. 30 жовтня Григор`єва народила Гібсону дочку Люсію. Однак через кілька місяців пара оголосила про свій розрив.

В останні місяці Гібсон і Григор`єва ведуть судову тяганину з приводу прав на опікунство над їхньою спільною дитиною. Росіянка звинуватила актора в домашньому насильстві і просить суддю захистити їх спільну доньку Люсію та її саму від агресії кінозірки. Суддя виписав ордер, що забороняє Гібсону наближатися до своєї дочки. Адвокати голлівудської зірки намагаються оскаржити це рішення і звинувачують Григор`єву у вимаганні.

В якості доказів Григор`єва оприлюднила аудіозаписи, на яких Гібсон їй погрожує. На плівках Гібсон висловлює Григор`євій закиди матеріального плану, а також робить шовіністичні заяви на адресу негрів і латиноамериканців.

Розшифровані аудіозаписи серйозно позначилися на кар`єрі Гібсона. Після оприлюднення цього запису Мелу Гібсону відмовили у фінансуванні всі найбільші американські студії. ЗМІ заговорили про початок кінця кар`єри знаменитого діяча кіно.

Корреспондент