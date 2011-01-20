Енді Флетчер (Depeche Mode) у Києві

5-го лютого 2011 року в Сrystal Hall о 23.00 у Києві Енді Флетчер (Andy Fletcher, Depeche Mode) виступить у рамках діджейського туру Fletch DJ Set.

Енді Флетчер, він же Fletch, свого часу круто вплинув на історію музики XX століття, ставши одним із засновників легендарної групи Depeche Mode. Після 17 років співпраці з групою – спочатку як бас-гітариста, потім клавішника і, нарешті, беззмінного менеджера – Флетчер залишається вірним Depeche Mode навіть, коли йдеться про його власні проекти. Так, звукозаписний лейбл Toast Hawaii названий Флетчером на честь горезвісного сендвіча, яким пригощали музикантів на сніданок під час берлінських гастролей. А модна група Client, яку ще недавно продюсував Енді, – ні що інше як ностальгічний привіт старим добрим часам сінті-попу.

Зараз Флетчер продовжує експериментувати зі звуком, але вже в новому форматі dj-сетів. Кар`єру діджея він почав випадково: у одному з турне підопічні з групи Client запропонували Флетчу поімпровізувати в новому жанрі. Випадковий досвід несподівано переріс у нове велике захоплення музиканта. І, останнім часом, він з величезним ентузіазмом і успіхом грає сети, в яких віртуозно компілює електронні семпли з хітами Depeche Mode.

5-го лютого прозвучать Personal Jesus, Barrel Of A Gun, Precious і багато інших пісень у ексклюзивній свіжій обробці з перших рук. Отже, любителям «Депешів» в їхньому класичному вигляді також не варто пропускати цей концерт.

Вартість квитків від 290 до 2490 гривень.