Українські короткометражки демонструватимуть перед сеансами зарубіжного кіно

Державна служба кінематографії ініціює безкоштовні покази в кінотеатрах короткометражних кінофільмів молодих українських режисерів.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила голова Держслужби кінематографії Ганна ЧМІЛЬ.

За її словами, на сьогодні існує домовленість майже з усіма кінотеатрами різних форм власності, що у травні перед кіносеансами вони на безоплатній основі почнуть показувати журнал “Молодик”, що складається з короткометражок молодих українських режисерів. Г.ЧМІЛЬ розповіла, що ідея створення такого журналу виникла після того, як у минулому році на Першому національному каналі телебачення були показані всі фільми Київського фестивалю “Відкрита ніч”. Показ викликав велику кількість відгуків, що засвідчило значний інтерес глядачів до такого кіно.

Г.ЧМІЛЬ також повідомила, що на відміну від попередніх років, цього року Держслужба кінематографії отримала всі кошти з бюджету, які передбачалися на поточний період (14 млн. грн. з 50 млн. грн. річного кінобюджету). Це дало можливість запустити у кіновиробництво декілька кінопроектів, у тому числі спільних. Зокрема, за словами Г.ЧМІЛЬ, “щойно закінчено виробництво фільму Леся ЯНЧУКА “Владика Андрей”, це бюджетні кошти плюс продюсерські кошти і кошти Львівської облдержадміністрації”. На думку Г.ЧМІЛЬ, фільм з’явиться в українському прокаті уже цього року. Крім того, на умовах коопродукції з поляками та росіянами знімає фільм режисер Тарас ТОМЕНКО, на Одеській кіностудії запускається продюсерське кіно Кіри МУРАТОВОЇ “Соло для флейти”, запускається у виробництво коопродукція з поляками Валентина ВАСЯНОВИЧА, який проходить стажування у польського режисера Кшиштофа ЗАНУССІ, а також фільми Марини КОНДРАТЬЕВОЇ, Михайла ІЛЛЄНКА, Леся САНІНА.

Присутній на прес-конференції генеральний директор міжнародного кінофестивалю “Молодість” Андрій ХАЛПАХЧІ також додав, що цього тижня у Києві закінчив зйомки відомий голландський режисер Йос СТЕЛЛІНГ, який на умовах коопродукції з Голландією, Україною та Росією знімає стрічку “Душка” з відомим російським актором Сергієм МАКОВЕЦЬКИМ у головній ролі.