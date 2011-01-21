В Україну вперше їде Міжнародна мексиканська бієнале плакату

26 січня 2011 в київській галереї мистецтв Лавра відбудеться урочисте відкриття XI Міжнародної мексиканської бієнале плакату Голоси волі.

До експозиції увійшла картина молодої художниці з Харкова Ольги Селищевої. Завдяки цьому українці отримали можливість вперше побачити роботи XI Міжнародної мексиканської бієнале плакату. Виставка вже побувала в Мехіко (Мексика), Пуеблі (Мексика), Халапі (Мексика) і Санкт-Петербурзі (Росія).

Міжнародна мексиканська бієнале плакату (International Poster Biennial of Mexico) проводиться з 1989 року і є значною подією в сфері графічного дизайну. Бієнале має статус міжнародної виставки - вона об`єднує сотні учасників з п`яти континентів, провідних дизайнерів і дизайнерів-початківців.

"Метою проведення виставки є розвиток культури графічного дизайну в Україні. Мексиканська бієнале прагне об`єднати плакатне мистецтво та соціальну користь, адже плакат - це зведене в чітку візуальну формулу повідомлення, покликане привертати увагу, стимулювати до висновків і конкретних дій", - повідомили організатори виставки.

Головна тема експозиції - значення слова Свобода, а сама виставка отримала назву Voces en libertad (Голоси волі). На ній будуть представлені 110 робіт, що увійшли до шорт-листа премії XI міжнародній мексиканської бієнале плакату.

Першу премію в категорії Культура отримав Стефан Банді з Швейцарії, друга премія присуджена Ленсу Раттеру зі США, а третя - Мохаммаду Джамшиді з Ірану.

У категорії Політико-соціальна тематика перша премія дісталася Міщеславу Горовскі (Польща), друга - Ян Пінг Хе (Китай - Німеччина), третя - Лео Лін (Тайвань).

У категорії Реклама першу, другу і третю премію не присудили, а заохочувальну премію отримали Антті Раудаскоскі і Дженні Куокка (Фінляндія).

У категорії Екологія першу премію отримав Лех Древинський (Польща - Німеччина), другу - Наталія Альонова (Росія - Іспанія), а третю - Елізабет Чойна (Польща).

У рамках виставки відбудеться низка освітніх заходів - відкриті зустрічі з провідними графічними дизайнерами, серед яких Володимир Чайка, Олег Векленко, Юрко Гуцуляк.

Виставка XI Міжнародна мексиканська бієнале плакату відбудеться за підтримки Посольства Мексики в Україні.

Відкриття бієнале відбудеться 26 січня 2011 року в Київській міській галереї мистецтв Лавра. Початок о 18:00.

Режим роботи виставки для відвідування: 27 січня - 8 лютого, з 12:00 до 20:00.

Корреспондент.net

