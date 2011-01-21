Львівський університет святкуватиме 350-річчя цілий рік

20 січня голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК узяв участь в урочистій академії з нагоди відкриття ювілейного року – 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, губернатор зачитав вітання від імені Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на адресу ректора, професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів і випускників Львівського національного університету імені Івана Франка з нагоди 350-річчя від дня заснування університету.

«Сьогодні ми відкриваємо рік відзначення 350-річчя одного з найкращих вишів України, Європи. Виш випустив багато талановитих, видатних людей. Університет завжди був і буде осередком, де відстоювали та плекали духовність, патріотизм, національну культуру», – зазначив у своїй промові М.ЦИМБАЛЮК.

Довідка УНІАН. 20 січня 2011 року виповнюється 350 років з дня заснування Львівського національного університету імені Івана Франка.