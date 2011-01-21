МЗС: у Москві відзначать День соборності України

У Міністерстві закордонних справ України переконані, що ситуація навколо Бібліотеки української літератури в Москві найближчим часом нормалізується.

Про це у коментарі УНІАН сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

За його словами, про це свідчать зустрічі українських дипломатів з представниками російських органів влади.

“Хотілося б відзначити, що, як і підтверджує директор бібліотеки, Посольство України постійно відстежує ситуацію навколо цього закладу культури і вживає усіх необхідних заходів для того, щоб він функціонував у нормальному режимі”, - додав О.ВОЛОШИН.

Він повідомив, що у заходах, запланованих у бібліотеці з нагоди Дня Соборності, візьмуть участь представники Посольства України, що засвідчить цілковиту підтримку Українською державою діяльності Бібліотеки української літератури у Москві.

“На сьогодні у нас вже не залишилося жодних сумнівів, що бібліотека буде функціонувати і надалі, збереже свій профіль як бібліотека саме української літератури, і будь-які розмови про перекваліфікацію її в бібліотеку народів Росії чи якусь іншу абсолютно не мають під собою підґрунтя”, - сказав О.ВОЛОШИН.