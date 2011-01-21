21 січня в історії

21 січня відзначається День обійм. Традиція виникла у 1986 році. У цей день можна дружньо обіймати навіть незнайомих людей.

У 1840 році француз Дюмон-Дюрвіль на вітрильнику "Астролябія" відкрив нову південну землю (Антарктиду), якій дав ім`я своєї дружини - Земля Аделі

21 січня 1790 року — день створення гільйотини.

1796 року Едвард Дженнер відкрив метод вакцинування від віспи.

У 1899-му компанія "Адам Опель", заснована п`ятьма братами Опелями для виробництва швейних машин і супутнього устаткування, у Русселхаймі (Німеччина) розпочала виробництво свого першого автомобіля – авто.

Перший автомобіль власної конструкції "Опель" випустив у 1902 році. Сьогодні компанія належить американському автогіганту "Дженерал моторз".

В 1911 році відбулося перше автомобільне ралі в Монте Карло.

1952 рік — в місті Гротон (штат Коннектикут) спущено на воду перший у світі атомний підводний човен "Наутілус" водомісткістю 3180 тон.

Після завершення випробувань в 1954 році, "Наутілус" побив ряд рекордів для підводних кораблів, а у серпні 1958 року вперше в історії під водою досягнув географічного Північного полюсу Землі.

2001-й — Пол МакКартні стає першим музикантом, чиє майно перевалило за один мільярд доларів.

Цього дня народилися:

У 1815 році — Горейс Уелс, американський стоматолог, першим застосував медичну анестезію (1845 рік).

1905 року народився Крістіан Діор, французький модельєр-дизайнер, кутюр`є.

В 1946 році в співдружності з фінансистом Марселем Буссаком він відкриває власний Будинок на авеню Монтень. Перша колекція Крістіана Діора була показана публіці в лютому 1947 року в Парижі на авеню Монтень на відкритті будинку моди "Dior". Вона відразу ж спричинила сенсацію. Затягнуті талії, високо підняте пишне погруддя, маленькі круглі плечі, спідниці до щиколотки, або прямі, або досить широкі - ось основні риси його першої колекці. В наш час "Christian Dior" - кращий і найцікавіший будинком високої моди, що приносить доходи в мільярди доларів.

1941 рік — Пласідо Домінго, іспанський оперний співак (тенор).

У 1960-му народився Дмитро Харатьян, російський кіноактор ("Гардемарини, вперед!", "Королева Марго", "Чорний квадрат", "Криза середнього віку"…).

ТСН