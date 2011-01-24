У Каневі вшанували пам'ять Героя України Олекси Гірника

Акція вшанування пам`яті Героя України Олекси Гірника, який 1978 року вчинив акт самоспалення на знак протесту проти комуністичного режиму і проти русифікації українського народу відбулася 21 січня на Чернечій Горі у місті Канів Черкаської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської обласної організації партії "Наша Україна", вшанувати пам’ять Олекси Гірника до підніжжя Чернечої гори прибули представники "Нашої України", ВО "Свобода", Конгресу українських націоналістів, "Просвіти", родичі, знайомі, а також його син Євген ГІРНИК.

За даними прес-служби, представників місцевої влади на заході не було, як не було і представників місцевих ЗМІ.

Учасники акції поклали квіти до пам’ятного знака Герою на Чернечій горі та відслужили панахиду.

Довідка УНІАН. У ніч на 21 січня 1978 року на схилі Чернечої Гори О.Гірник здійснив акт самоспалення. За часів радянської влади інформація про цей вчинок замовчувалася. Тільки після здобуття незалежності Україною правда про вчинок О.Гірника була вперше опублікована в газеті "Літературна Україна". У 2003 р. Київський фонд імені Олекси Гірника і Ліга українських меценатів заснували премію імені Олекси Гірника. Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 18 січня 2007 року за проявлені мужність і самопожертву в ім`я незалежної України Олексі Гірнику присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Держави.