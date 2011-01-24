У Москві відбулися урочистості з нагоди Дня Соборності України
У посольстві підняли прапор
22 січня в Москві було урочисто відзначено День Соборності України.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Росії у посольстві України, однією з центральних подій стала участь Посла України в Російській Федерації Володимира ЄЛЬЧЕНКА у заходах з цієї нагоди в Бібліотеці української літератури м. Москви.
Під час зустрічі з представниками української громади В.ЄЛЬЧЕНКОМ було підтверджено особливе значення, яке надається нашою державою продовженню безперешкодної діяльності Бібліотеки як важливого осередку української культури в столиці Росії.
Цього ж дня на території Посольства України в Російській Федерації відбулася урочиста церемонія підняття Державного прапора України.
Посол України в Росії та дипломати Посольства також взяли участь у покладанні квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку в м. Москві.