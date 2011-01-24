Готелі Туреччини не хочуть відмовлятися від системи «все включено»
"Про це взагалі не йдеться"
Готельні мережі Туреччини не планують відмовлятися від використання системи all inclusive.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві заявив генеральний директор з питань реклами Міністерства культури і туризму Туреччини Джумхур Гювен ТАШБАШІ.
«Я хочу вас запевнити, що взагалі не йдеться від відмову від системи all inclusive. Це питання не стоїть на порядку денному», - сказав Д.ТАШБАШІ.
Він також відзначив, що в роботі цієї системи не планується жодних змін.
Разом з цим, зазначив Д.ТАШБАШІ, в Туреччині останнім часом не будуються великі готелі, а відкриваються невеликі «бутік-готелі», в яких досить складно застосовувати систему all inclusive, і тому в них таку систему не вводять.
Як повідомлялося, в 2010 році в деяких ЗМІ з`явилася інформація про те, що вже з травня 2011 року деякі великі готельні мережі Туреччини можуть почати відмовлятися від використання системи all inclusive.