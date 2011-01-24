У Дубаї відкрився ресторан-рекордсмен

У Дубаї в неділю відкрився ресторан-рекордсмен по найвищому розташуванні у світі.

Як передає РІА Новости, ресторан At.mosphere розташований на висоті 442 метра над землею, на 122-му поверсі найвищого на планеті хмарочоса "Бурдж Халіфа" (висота будівлі 828 метрів). Головна визначна пам`ятка Дубая - оглядовий майданчик (також рекордсмен по висоті у світі) At The Top знаходиться всього на два поверхи вище - на 124-му.

«Це абсолютно нова концепція, що змінює орієнтири розвитку ресторанного бізнесу в Дубаї», - сказав журналістам керівник компанії Марк ДАРДЕНН.

Одночасно повечеряти в At.mosphere можуть 210 осіб. Щоб дістатися майже півкілометрової висоти, відвідувачам ресторану пропонується скористатися окремим ліфтом, що належить At.mosphere.

У зв`язку з підвищеними заходами безпеки, прийнятими в "Бурдж Халіфа", відвідувачам необхідно заздалегідь забронювати стіл, при цьому мінімальна сума замовлення не обумовлюється.

За словами М.ДАРДЕННА, At.mosphere пропонує переважно європейську кухню з акцентом на страви, що готуються на грилі.

Досі рекордсменом по найвищому розташуванню вважався The 360 Restaurant, розташований на висоті 351 метр у будівлі телевежі міста Торонто в Канаді. Найвищий серед високогірних ресторанів у світі знаходиться в Болівії на гірськолижному курорті Чакалтая на висоті 5,34 кілометра над рівнем моря - це невеликий будиночок на вершині скелі.