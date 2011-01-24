У Монте-Карло презентували туристичні можливості Криму

У Монте-Карло (Князівство Монако) у рамках ювілейного "Ралі Монте-Карло" заступник голови Ради міністрів АРК Георгій ПСАРЬОВ презентував туристичні можливості Криму.

Як повідомили УНІАН у Курортно-інформаційному центрі Криму, презентуючи туристичний потенціал Кримського півострова, Г.ПСАРЬОВ підкреслив, що Крим славиться своїми лікувальними ресурсами, унікальними родовищами лікувальної грязі і джерелами мінеральних вод, пляжами, всесвітньо відомими історико-археологічними об`єктами, заповідниками і пам`ятниками природи.

Г.ПСАРЬОВ також відзначив, що в Криму є всі передумови для розвитку культурно-етнографічного туризму, оскільки в автономії проживає більш як 100 національностей і народностей.

"Багатовікова історія і культура нашого півострова - це переплетення стародавніх традицій Сходу і Заходу, християнства і мусульманства. Крим органічно увібрав у себе спадщину різних часів, народів і цивілізацій, тому його часто називають музеєм просто неба або світом у мініатюрі", - заявив кримський віце-прем`єр.

Серед перспективних напрямів він відзначив пішохідний туризм, альпінізм, джип-сафарі, повітроплавання тощо. Г.ПСАРЬОВ додав, що вигідне географічне положення Криму також дозволяє активно розвивати морський туризм. "Спеціально для іноземних туристів круїзних суден підготовлені різноманітні екскурсійні програми: історичні, культурні, винні тури", - сказав заступник голови Радміну АРК.

Окрім того, він відзначив, що Крим представляє інтерес для іноземних яхтсменів, а ще одним з перспективних напрямів є розвиток автотуризму.

"Пріоритетна мета Криму - стати одним з провідних курортів міжнародного рівня. Переконаний, що проведення етапу Кубка світу з авторалі-2011 стане ще одним важливим кроком на цьому шляху", - сказав Г.ПСАРЬОВ.

Як повідомлялося, вперше гонки Prime Yalta Rally, які щороку проходять на трасах поблизу Ялти, а також на Ай-Петрі, включені до календаря міжнародних змагань з авторалі Intercontinental Rally Challenge (IRC) на 2011 рік.

Для визначення країни, у якій пройде етап світового ралі, спеціальна комісія інспектувала дороги в Туреччині, Іспанії, Італії, а також в Україні.

5-7 грудня 2010 року було проведено огляд доріг у районі Ялти, за наслідками якого комісія дійшла висновку, що траса придатна для проведення міжнародних перегонів.

Дата старту етапу чемпіонату світу призначена на 2 червня 2011 року. Перебіг змагань у Ялті транслюватиме міжнародний спортивний канал Eurospоrt.

За прогнозом міністра курортів і туризму Криму Олександра ЛІЄВА, ця спортивна подія може зібрати на півострові близько 300 тисяч осіб.

19-22 січня в Монте-Карло проходить ювілейне, 100-е "Ралі Монте-Карло". Даний захід проходить і рамках першого етапу чемпіонату IRC.