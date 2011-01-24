На Прикарпатті поставлять пам’ятник міністру ЗУНР

У місті Тлумач Івано-Франківської області побудують пам’ятник міністру внутрішніх справ Західно-Української Народної республіки Івану Макуху.

Як передає кореспондент УНІАН, з нагоди Дня соборності України у Тлумачі відбулося покладання кошиків квітів до пам`ятника "Борцям за волю України" та освячення каменю на місці спорудження монумента міністру внутрішніх справ ЗУНР.

Голова Тлумацької райдержадміністрації Василь СЕНІВ у своєму виступі наголосив на важливій ролі І.Макуха в громадсько-політичному та культурно-просвітницькому житті Тлумаччини у першій половині ХХ століття.

Пам’ятник міністру внутрішніх справ ЗУНР буде встановлено наступного року і приурочено до 140-річчя від дня його народження.

Довідка УНІАН. Іван Макуха народився у 1872 році в селі Дорожеві в селянській багатодітній сім‘ї. Навчався на юридичному факультеті Львівського університету. Почав свою адвокатську практику у 1901 році, працюючи в Науковому товаристві імені Т. Шевченка у Львові. Тут він зустрічається і разом працює з видатним українським істориком Михайлом Грушевським. З 1 січня 1907 року І.Макух відкрив адвокатську канцелярію, де проводив активну і широку громадсько-політичну діяльність. Саме за його ініціативи, при матеріальній і юридичній підтримці, по селах повіту починають засновуватися перші осередки товариств «Просвіта». У 1908 році був обраний послом до Галицького Сейму і став у ньому заступником голови Українського Сеймового Клубу.

Під час першої світової війни брав активну участь у політичній праці Української Національної Ради і Культурної Ради.

І.Макух особливо проявив себе як політик-державотворець, ставши секретарем праці й будови в першому Секретаріаті Західно-Української Народної Республіки. Ще більш яскраво проявив себе як український патріот, займаючи пост міністра внутрішніх справ Західно-Української Народної республіки з січня 1919 року, перебуваючи на другому місці після президента К.Левицького.

Після завершення національно-визвольних змагань повернувся в Товмач 19 січня 1921 року і знову почав адвокатську діяльність.У міжвоєнний період він активно захищав українців Тлумацького повіту від переслідувань польської влади, займався громадсько-просвітницькою діяльністю. Під час приходу в Галичину більшовиків І. Макух перейшов на нелегальний стан і таким чином залишився живим тому, що його ім’я значилося у списку більшовицьких жертв Станіславської тюрми. Під час німецької окупації І.Макух з родиною виїжджає на Захід. 18 вересня 1946 року в Зальцбургу (Австрія) він помер.