З молотка пішла колекція вин Ендрю Ллойда Веббера

У суботу, 22 січня, на аукціоні Sotheby`s у Гонконгу за $ 5,6 млн. продали колекцію вин знаменитого британського композитора Ендрю Ллойда Веббера, автора мюзиклів Ісус Христос - суперзірка, Евіта, Привид опери.

Колекція була розділена на 746 лотів, найдорожчим з яких опинилися 12 пляшок Chateau Petrus урожаю 1982 року, продані за $ 77 500.

Загальна сума, виручена від продажу, значно перевищила естимейт колекції, яка спочатку оцінювалася в $ 4,1 млн. Сам композитор заявив, що дуже радий цьому.

"Сподіваюся, нові власники вина отримають від нього таке ж задоволення, яке воно дарувало мені, і я з нетерпінням чекаю можливості знову познайомитися з ним уже в меню ресторанів по всьому Китаю", - сказав Веббер.

Ендрю Ллойд Веббер, що живе в графстві Беркшир, почав збирати свою винну колекцію ще підлітком - причому, як стверджує газета Telegraph, іноді пляшки йому доставляли прямо до школи, де він навчався.

Сам композитор запевняє, що виставив вино на продаж, тому що йому ніде його зберігати.

"У 1997 році в Лондоні ми вже продавали частину колекції вин Ендрю Ллойда Веббера. Тоді це був переломний момент для винного ринку, коли ціни просто злетіли вгору", - зазначив керуючий аукціонного дому Sotheby`s по азіатському ринку вин Роберт Слей (Robert Sleigh).

"Ймовірно, йому знадобилося стільки років з того часу, щоб усвідомити, що, на жаль, у нього так багато вина, що він не вип`є все. І ми вирішили запропонувати це вино на азіатський ринок, який у даний час є найбільшим", - додав представник Sotheby`s.

Нагадаємо, що в жовтні 2009 року у Ендрю Ллойда Веббера діагностували рак. Композитора прооперували і на початку 2010 року він повідомив журналістам, що вилікувався від раку.

Корреспондент