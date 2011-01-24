У Москві вручили премію Золотий орел

У Москві 21 січня, пройшла церемонія вручення кінопремій Золотий орел.

Найкращим фільмом 2010 року була названа картина Олексія Попогребського Як я провів цього літа. Також Золотим орлом був відзначений сценарій до цієї картини, який написав сам Попогребський.

Найкращим режисером визнали Олексія Учителя за стрічку Край. Аньорка Штрехель і Володимир Машков, які зіграли в цьому фільмі, стали найкращими акторами року. У номінації Найкраща акторка другого плану перемогу здобула Юлія Пересільд.

Віктор Сухоруков, який зіграв у картині Вівсянки поета-самоука, удостоївся премії за найкращу чоловічу роль другого плану.

У теленомінаціях найкращою актрисою стала Поліна Кутепова за головну роль у серіалі Пелагія і білий бульдог. Найкращим актором посмертно був визнаний Владислав Галкін, який зіграв у серіалі Котовський.

Серіалом року була названа робота режисера Сергія Урсуляка Ісаєв. Міні-серіал Антона Сіверса Вербна неділя журі визнало найкращим телефільмом.

Документальний фільм Віктор Астаф`єв. Веселий солдат Андрія Зайцева був обраний журі серед претендентів на приз у відповідній номінації. Мультфільмом року назвали виконану в 3D анімаційну стрічку Білка і Стрілка. Зоряні собаки.

Найкращим закордонним фільмом у російському прокаті був визнаний Аватар Джеймса Кемерона.

Варто вказати на появу на премії Лариси Удовиченко. На початку січня з`явилася інформація про те, що актриса отримала відкриту черепно-мозкову травму. "Я не померла, як обіцяла жовта преса. Я без трубочок, без пов`язок і не в реанімації", - заявила Удовиченко, яка вручила Григорію Добригіну (Як я провів цього літа, Чорна блискавка) спецприз як найбільш перспективного акторові.

Організатором церемонії виступає Національна академія кінематографічних мистецтв і наук.

Корреспондент