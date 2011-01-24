Одеська Свобода встала на захист Мела Гібсона

Одеська обласна організація ВО Свобода розповсюдила відкритий лист-звернення до світової громадськості із закликом встати на захист Мела Гібсона.

"Американська "феміда" намагається засудити видатного кінорежисера, актора і громадського діяча Мела Гібсона. Приводом для розправи стала авантюра його колишньої дружини Оксани Григор’євої", - сказано у зверненні.

Свобода нагадує, що Гібсон відомий в багатьох країнах як автор кінострічок Хоробре серце, Пристрасті Христові і Апокаліпсис, визнаних вершинами світового кінематографа.

"Мел Гібсон - захисник традиційних цінностей, людина з принциповою життєвою позицією. Свого часу він різко засудив війну в Іраку, виступає проти досліджень стволових клітин і евтаназії. Свого часу, звертаючись до ідеологів сучасного лібералізму - тих людей, які сповідають подвійні стандарти, Гібсон заявив: "Чому, волаючи на кожному кроці про Холокост, ви мовчите про Голодомор - геноцид українців у Радянському Союзі?" У своїх публічних виступах видатний американець неодноразово засуджував гомосексуалізм та інші види сексуальних збочень, за що переслідувався так званою "вільною пресою", - повідомляє прес-служба партії.

На думку свободівців, "саме через консервативні погляди "лібералістичний" режим Сполучених Штатів намагається відправити його за грати, використовуючи для цього жінку - як зброю у руках певних реакційних кіл".

Одеська Свобода заявляє свій рішучий протест проти переслідувань Мела Гібсона. "Звинувачення, висунуті окружною прокуратурою Лос-Анджелеса, безглузді і не витримують жодної критики. Вимагаємо припинити тиск на цю видатну людину і закликаємо світову громадськість встати на його захист. У ліберальному світі не існує об’єктивного правосуддя, а є лише криве дзеркало, в якому можна побачити ненависть до справжньої культури, обличчям якої є Гібсон", - сказано у зверненні.

Як повідомлялося, Мелу Гібсону загрожує до чотирьох років ув’язнення за побиття своєї колишньої російської подруги Оксани Григор’євої.

Корреспондент