У Харкові на аукціон виставлять речі відомих українців, серед яких — футболка Андрія Шевченка та боксерські рукавички братів Кличків.

Торги відбудуться 27 січня 2011 року в Харківському інституті банківської справи НБУ в рамках благодійного аукціону Аукціон надій, присвяченого проблемам дітей з порушенням слуху. Про це повідомили організатори торгів.

Зокрема, на аукціон виставлять футболку українського футболіста Андрія Шевченка з його автографом, боксерські рукавички з автографами братів Кличків, що, як очікують організатори торгів, принесуть найбільший прибуток.

Український модний дизайнер Оксана Караванська виставить на аукціон футболку колекції літа 2003 року, випущену в кількості 5000 одиниць.

За словами організаторів аукціону, на сьогодні такі футболки успішно розпродані по всьому світу, і їх залишилися менше 20-ти. Один примірник знаходиться в музеї сучасної української моди, як зразок найяскравішого та вдалого слогана в українській індустрії.

Свої речі на аукціон також виставили чемпіонат світу з кікбоксингу Ігор Вовчанчин, Народна артистка України, співачка Руслана, ФК Металіст, директор видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА Іван Малкович, сім`ї екс-президента України Віктора Ющенка і Катерини Ющенко, екс-голови Верховної Ради України Арсенія Яценюка та інші.

У цілому, на аукціон будуть виставлені 10 основних лотів, переданих відомими українцями. Стартова ціна лота — 5 000 грн.

Мета Аукціону надій — привернути увагу громадськості до проблем дітей із порушеннями слуху та облаштувати реабілітаційний кабінет у Харківському обласному спеціальному загальноосвітньому навчально-виховному закладі для дітей з порушеннями слуху.

Нагадаємо, що в грудні 2010 року в Одесі пройшла незвичайна акція Купи зустріч з цікавою людиною, в рамках якої близько 300 одеситів виставили себе на аукціон.



Корреспондент.net

