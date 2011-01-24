27 січня в Києві стартують Вечори французького кіно

27 січня у Києві вшосте стартує щорічний фестиваль Вечори французького кіно. До програми увійшли найкращі фільми Франції останнього сезону.

Кіноогляд відкриється о 19:00 в київському кінотеатрі Україна фільмом Завірена копія з Жюльєт Бінош у головній ролі. Головну чоловічу роль у фільмі виконав відомий оперний співак Вільям Шіммел.

Завірена копія — новий фільм живого класика Аббаса Кіаростамі й перша картина іранського режисера, що її він зняв за межами батьківщини. Картина номінувалася на Золоту пальмову гілку Каннського фестивалю та отримала Срібну пальмову гілку за найкращу жіночу роль.

"Одного разу я почув, як Жюльєт Бінош відповідала на питання журналістів, чи хоче вона зніматися в Голлівуді. "Я хочу зніматися у фільмах Аббаса Кіаростамі", - відповіла вона, а я запам`ятав", - розповів Аббас Кіаростамі.

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Кіаростамі — один із лідерів так званої нової хвилі іранського кінематографу. Володар безлічі кінематографічних нагород, в числі яких Золота пальмова гілка 50-го Каннського фестивалю (за фільм Смак вишні). Він став першим іранським режисером, якому присудили цю нагороду.

Крім Завіреної копії, в рамках фестивалю Вечори французького кіно, що проходить за підтримки інвестиційно-фінансової групи ТАС, показуватимуть:

- Драму Франсуа Озона Притулок;

- Фантастичний фільм Останній романтик планети Земля з Матьє Амальріком у головній ролі;

- Треш-хоррор-комедія Гума Квентіна Дюп`є;

- Новий фільм від головного романтика Франції Крістофа Оноре Моя дівчинка не хоче.

Фестиваль проходить за підтримки Французького культурного центру та CARTE NOIRE.

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Корреспондент.net

