24 січня в історії

1848 рік - в Північній Каліфорнії Джеймс Маршал знайшов великий золотий злиток, що дало поштовх до виникнення явища, котре через рік стало називатись "золотою лихоманкою".

У 1895-му встановлений неофіційний рекорд швидкості на мотоциклі.

В Ормонд-Біч (штат Флорида) Гленн Кертіс, інженер, що займася розробкою мотоциклетних двигунів, встановив неофіційний рекорд швидкості - на власноруч збудованому мотоциклі він розвинув швидкість 136.29 миль/год (близько 220 км/год). На автомобілі це досягнення вдалось побити лише через чотири роки, в 1911 році.

1984-й - у США в продажу по ціні 2495 доларів за штуку з`явились перші комп`ютери "Макінтош".

Незважаючи на досить потужну рекламну підтримку, "Мак" став популярним лише через півтора року, коли компанія Aldus випустила програму "PageMaker", перший програмний пакет для підготовки до друку та публікації книг і брошур. Своєю появою "Макінтош" відкрив нову еру в комп`ютеризації завдяки досить вдалому графічному інтерфейсу і двом нововведенням - мишці і дисководу для маленьких 3.5-дюймових дискет, що прийшли на зміну громіздким флоппі-дискам.

У 2010 році фантастичний бойовик "Аватар" Джеймса Камерона, знятий у форматі 3D, став найкасовішим фільмом в історії. Цього дня за показниками бокс-офісу він обігнав камеронівський "Титанік", що мав касу 1,843 млрд. доларів.

24 січня народилися:

76 рік - Адріан, римський імператор (117-138 роки ), за час правління якого Рим перетворився у світову столицю.

У 1776 році народився Ернст Теодор Амадей Гофман, німецький письменник ("Крихітка Цахес", "Житейські погляди кота Мурра"), художник, композитор - автор першої німецької романтичної опери ("Ундіна").

1960 року народилася Настасья Кінскі, американська актриса ("Не кажи нічого", "Американська рапсодія", "Хрещена мати", "Париж-Техас"…).

1968-го - Мері Лу Реттон, американська гімнастка, чемпіонка Олімпійських ігор (1984 рік ); перша американка, що виграла олімпійську медаль зі спортивної гімнастики в індивідуальному розряді.

ТСН