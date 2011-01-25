Під час вибуху в Домодєдово поранена словацька актриса

Словацька актриса Зузана Фіалова поранена в результаті теракту в аеропорту Домодєдово у Москві, повідомляють словацькі ЗМІ.

Посольство Словаччини у РФ підтвердило інформацію про поранення актриси.

У словацькій дипломатичній місії у Москві наразі не мають у своєму розпорядженні даних про поранення або загибель інших громадян Словаччини під час теракту в аеропорту.

Фіаловій надана медична допомога в одній з московських лікарень, повідомляє інтернет-портал словацької газети SME.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня, о 16:32 за московським часом в аеропорту Домодєдово прогримів вибух. Потужність вибуху склала від 5 до 7 кг в тротиловому еквіваленті. За офіційними даними, в результаті вибуху загинуло понад 30 людей. Більш як 130 осіб отримали поранення.

Джерело РИА Новостей у силових структурах Росії повідомило, що терорист пройшов до залу для тих, хто чекає прильоту в міжнародну зону і перебував у щільному натовпі людей, тому багато хто отримав важкі травми. Бомба, за попередніми даними, була начинена металевими вражаючими елементами.

Порушено кримінальну справу за статтею теракт. За підозрою у причетності до підготовки теракту в Домодєдово в розшук оголошено троє чоловіків. Джерело в правоохоронних органах повідомило, що терорист-смертник, що запустив вибуховий пристрій в Домодєдово, імовірно, є вихідцем із Північного Кавказу.

Міністерство закордонних справ України перевіряє, чи є серед постраждалих і загиблих в результаті вибуху в Домодєдово українці. Державна авіаційна служба України наразі не вживає додаткових заходів для безпеки у вітчизняних аеропортах після вибуху в московському аеропорту.

РИА Новости

