Участь України в Євробаченні-2011 під загрозою зриву

Через фінансові невиплати участь України в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2011 опинилася під загрозою зриву.

Національна телерадіокомпанія України (НТКУ) заборгувала Європейському мовному союзу, організатору Євробачення, 20 мільйонів гривень, повідомляє інтернет-сайт tochka.net.

За даними видання, історія з боргами НТКУ ставить під загрозу не тільки саму участь українського виконавця на конкурсі Євробачення-2011, але і негативно може вплинути на імідж країни.

Нагадаємо, що минулого року Європейський мовний союз (European Broadcasting Union) оштрафував НТКУ за те, що Україна не надала конкурсну пісню на Євробачення-2010 у встановлені терміни. Розмір штрафу не уточнювався.

Фінал Євробачення-2011 відбудеться 14 травня в німецькому Дюссельдорфі. Німеччина отримала право на проведення Євробачення після того, як представниця цієї країни, 19-річна Олена Мейєр-Ландрут (Lena Meyer-Landrut) перемогла на минулорічному конкурсі, що відбувався в Осло. Тоді Україну представляла співачка Alyosha (справжнє ім`я - Олена Кучер), яка зуміла увійти в десятку фіналістів.

19 січня 2011 в Дюссельдорфі відбулося жеребкування, в ході якого було визначено, що представник від України на Євробаченні-2011 виступить у першій частині другого півфіналу конкурсу - 12 травня.

Корреспондент