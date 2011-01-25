Андрухович: Випадок з Марією Матіос - ганьба для України

Відомий український письменник Юрій Андрухович назвав випадок з українською письменницею Марією Матіос ганьбою для України.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті Дзеркало Тижня. Україна.

"Випадок з Марією Матіос - це така несусвітня ганьба для країни, яка у XXI столітті намагається декларувати" європейські пріоритети ", починаєш розуміти: з головами у цій владі все набагато гірше, ніж навіть очікувалося", - заявив письменник.

Він вважає, що нинішня влада намагається взяти контроль над літературним процесом і незабаром буде вимагати спалювати українські книжки.

"Нинішній режим приставив до гуманітарки декількох сторожових псів (Табачник, Герман, Колесніченко та ін.) і через їхні сигнальні реакції вирішив повернути контроль навіть над літературним процесом. Після чергового сигналу сторожового пса відбувається ланцюгова реакція: люди, які навіть уявлення не мають про яку-небудь українську книгу, оскільки просто не володіють достатнім словниковим запасом для її прочитання, починають масово вимагати вилучення українських книг з бібліотек і книжкових магазинів. Ще трохи - і будуть вимагати спалення ", - заявив Андрухович.

Письменник вважає, що нинішня "донецька" влада вийшла з регіону з найнижчим рівнем демократичних традицій і політичної культури. Водночас, як стверджує Андрухович, ця влада вперше в історії незалежної України хоче панувати у всіх без винятку сферах.

"У попередніх режимів таких апетитів не було, тому й гуманітарна сфера розвивалася швидше автономно. Пам`ятаю, як у другій половині 1990-х Микола Рябчук саркастично дякував тодішній владі за їхню повну байдужість до сучасної української літератури - завдяки цій байдужості наші письменники одержали можливість писати все , що їм заманеться, іншими словами - свободу творчості. На початку 2000-х років вищу державну нагороду, Шевченківську премію, отримували відверто антирежимні письменники - і це було свідченням того, що у нас все-таки - як це називається? - "частково вільна "країна", - наголосив Андрухович.

Водночас, він відзначив позитив у ситуації, що склалася.

"І все-таки є позитив. Увага влади свідчить про наші досягнення. Роки свободи не пройшли даремно, і українська література стала вагомим суспільним чинником, здобувши собі багатьох прихильників і лобістів так само за межами України, передусім на Заході. Те, що режим береться за її пресування, є для неї великим і заслуженим компліментом ", - констатував Андрухович.

Нагадаємо, що в січні 2011 року Юрій Андрухович в інтерв`ю німецькій газеті Frankfurter Rundschau заявив, що розчарований політикою Президента України Віктора Януковича і вважає його пародією на прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна.

У свою чергу заступник глави Адміністрації Президента Ганна Герман сказала, що з великим задоволенням читала б нові романи Андруховича, ніж слухала його політичні заяви.

Що стосується ситуації з Марією Матіос, то Герман назвала поведінку міліції в цьому випадку "величезною помилкою".



