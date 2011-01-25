В Україну на гастролі їде голландський піаніст Міхель Борстлап

З 13 по 15 лютого в Києві, Сімферополі та у Львові, пройдуть концерти тріо голландського піаніста і композитора Міхеля Борстлап (Michiel Borstlap) з програмою до Дня Всіх Закоханих.

Міхель Борстлап з`явився на світовій музичній сцені після перемоги на Європейському джазовому форумі European Jazz Competition у Брюсселі, в номінації Найкращий соліст. Як виконавець і композитор він посів перше місце на конкурсі Телоніуса Монка у США за виконання свого твору Memory of Enchantment, який потім записали Хербі Хенкок та Вейн Шортер у альбомі 1+1.

У новому тисячолітті композиторський авторитет Борстлапа виріс настільки, що Емір Катара шейх Хамад бен Халіфа Аль Тані вибрав його з десятка знаменитостей для постановки першої арабської опери. У 2003 році під час прямої трансляції прем`єри опери Авіценна перед екранами телевізорів зібралося понад 300 мільйонів глядачів.

В арсеналі Борстлапа записи і концертні виступи зі світовими джазовими зірками, такими як Хербі Хенкок, Джино Ванеллі, Пет Метіні, Вейн Шортер, Білл Бруфорд, Джордж Дюк, Джеф "Тейн" Вотс та багатьох інших.

Останній альбом Борстлапа під назвою Eldorado побачив світ у 2008 році. Він записаний у жанрі електронної джаз-лаунж музики. У цьому альбомі можна почути безліч діджейських прийомів, характерних для всіх популярних сьогодні стилів електронної музики — техно, хаус, транс, фанк.

В Україні у складі тріо Міхеля Борстлапа виступлять басист Аркадій Овруцький (Ark Ovrutski) і барабанщик Ерік Кугер (Erik Kooger), якого знають по роботі з Don Braden, Hans Dulfer, David Berkman, Frits Landesbergen, Edsilia Rombley, Harry Allen і знаменитим співаком Gino Vannelli.

Нагадаємо, що це не перший виступ Міхеля Борстлапа в Києві — у лютому 2009 року він зібрав аншлаг у залі київської консерваторії.

Виступи Міхеля Борстлапа відбудуться:

- 13 лютого 2010 року в Києві у НМАУ ім.Чайковського (консерваторія). Початок о 19.00. Вартість квитків: 100 - 300 грн.

- 14 лютого 2011 року, о 20:00 - в Сімферополі, у клубі Ірей. Квитки 100 - 500 грн.

- 15 лютого 2011 року, о 19.00 - у Львові, в Джаз Холі ПІКАССО. Квитки 100-300 грн.

Корреспондент.net