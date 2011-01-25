У Львові на державні і професійні свята передбачено 420 тис. грн

У бюджеті Львова на 2011 рік на відзначення державних і професійних свят передбачено 420 тис. грн.

Про це 24 січня у коментарі ZAXID.NET повідомив начальник відділу "Служба міського голови" Львівської міської ради Володимир Шнайдер.

Програму відзначення пам’ятних дат, державних та професійних свят затвердив виконком міської ради у п’ятницю, 21 січня. Зі слів Володимира Шнайдера, зокрема, у Львові цього року будуть відзначати традиційні державні свята, такі, як День Незалежності, День Прапора, а також свята професійних середовищ: День будівельника, День медичного працівника, День СБУ тощо.

"Львів є особливим містом, тут є багато людей, які досягнули успіху у різних напрямках: культурі, мистецтві, медицині тощо. Звичайно, День працівника вугільної промисловості Львову відзначати недоречно. Ми обрали з переліку професійних святкувань, які відзначають у державі, ті, які підходять для нашого міста. Адже у нас є певна специфіка", – розповів чиновник.

Він також поінформував, що у межах святкувань будуть вручатись подяки міського голови, грошові виплати, медалі тощо. Лауреатів цих нагород визначатимуть зокрема спільно з профспілками, професійними об’єднаннями. Загалом на відзначення цих дат цього річ у Львові планують витратити 420 тис. грн.