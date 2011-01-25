Мемуари вояків УПА можна буде прочитати в Інтернеті

Мемуарні видання, в тому числі вояків УПА, про товариства, які відігравали значну роль на території західної України, можна буде прочитати на сайті Інституту українознавства. Це значно зекономить кошти, які б пішли на паперові видання тої чи іншої книги й осіли на полицях невеликої кількості людей. В Інтернеті мемуари зможуть прочитати значно більша кількість людей.

Про це 24 січня на засіданні постійної комісії з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та ЗМІ Львівської обласної ради зазначив голова комісії Орест Шейка.

За його словами, по таку можливість "друку"уже йшла мова із директором Інституту українознавства Миколою Литвином. "Мемуарні видання в Інтернеті матимуть значно більший резонанс, окрім того, під матеріалами будуть коментарі, можна буде вести діалог", - упевнений Орест Шейка.

Zaxid.net