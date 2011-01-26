Лікар Майкла Джексона не визнав своєї провини

Особистий лікар Майкла Джексона заявив про свою невинність у вбивстві співака, повідомляє Agence France-Presse у вівторок, 25 січня. Лікаря Конрада Мюррея звинувачують у ненавмисному вбивстві Джексона в червні 2009 року.

Сторона звинувачення вважає, що 57-річний Мюррей вбив Джексона, ввівши йому дуже велику дозу сильнодіючих ліків.

Наступні слухання у справі Конрада Мюррея призначено на 28 березня 2011 року. Проте до цього, 7 лютого 2011 року, відбудуться слухання, на яких вирішиться питання про можливий дозвіл телетрансляції із зали суду.

Сторона звинувачення висловила впевненість у тому, що провина Мюррея буде доведена, оскільки є підтвердження того, що саме дії лікаря призвели до смерті Майкла Джексона.

Злочин, у скоєнні якого підозрюється лікар Джексона, передбачає максимальне покарання у вигляді тюремного ув`язнення терміном на чотири роки і повне позбавлення Мюррея ліцензії на лікарську практику.

Ліцензія Мюррея на лікарську практику в штаті Каліфорнія відкликана після шестиденних досудових слухань. Тим не менше, ліцензія на лікарську практику Мюррея в Техасі і Неваді ще діє, і, згідно зі словами адвоката Мюррея, його клієнт продовжує лікувати пацієнтів.

Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року на 51-му році життя. За даними слідства, смерть поп-ідола настала від передозування сильнодіючими препаратами, зокрема, анестетиком пропофолом.

Lenta.ru

