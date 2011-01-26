Літературну премію Ганни Яблонської передадуть її родині

Премію російського конкурсу сценаріїв Особиста справа-2010, яку повинна була отримати український драматург Ганна Яблонська, яка загинула напередодні під час теракту в Домодєдово, передадуть її родині.

"У нас було п`ять переможців - чотири сценарії і одна п`єса. Диплом Анни Яблонської за сценарій Язичники залишився неврученим, і я думаю, тепер його передадуть її родині в Одесу", - повідомили в прес-службі журналу Мистецтво кіно, який є засновником премії.

Організатори конкурсу розповіли, що нагородили Яблонську в її відсутність, "оскільки вона не встигла приїхати". Про сам вибух вони знали, але сподівалися, що українського драматурга немає в числі постраждалих. "Ми їй телефонували, але не змогли додзвонитися", - додали в прес-службі журналу.

Чоловік Ганни Яблонської дізнався про її смерть по телефону від співробітника спецслужб, зателефонувавши на її мобільний телефон, повідомила в блозі режисера і сценариста Михайла Угарова знайома загиблої, блогер lena_gre.

"Чоловік (за його словами) зателефонував на Ганночки мобільний, який не відповідав - і йому відповів фсб-шник, який стояв поруч з її тілом. І сказав, що Ані немає", - пише lena_gre.

Ганна Яблонська, одна з найталановитіших представників нової драми, народилася в 1981 році в Одесі. На її рахунку номінації та премії таких престижних конкурсів, як Дебют, Євразія-2005 (Єкатеринбург), Вільний театр (Мінськ), Премьера.txt та інших.

Автор п`єс Відеокамера, Вихід до моря, Дюймовочка і метелик, Закинуте радіо, Монодіалоги, Лист до зоопарку, Тепло, Праски, Шоу ковбоя без собаки та багатьох інших. Також писала прозу і поезію.

Нагадаємо, що першим про смерть Анни Яблонської повідомив у своєму блозі драматург Михайло Угаров. Потім цю інформацію підтвердив редактор журналу Мистецтво кіно Данило Дондурей: "Її справжнє ім`я - Анна Машутіна, її ім`я є в списку загиблих МНС".

Сьогодні інформацію про загибель Яблонської підтвердило Міністерство закордонних справ України.

***

У понеділок, 24 січня, о 16:32 за московським часом в аеропорту Домодєдово пролунав вибух, потужність якого склала 5 кг у тротиловому еквіваленті. За офіційними даними, в результаті вибуху загинули 35 людей, у тому числі іноземні громадяни. Понад 130 осіб отримали поранення. 25 січня, МНС Росії оприлюднило попередній список загиблих. Серед жертв також значаться громадяни Великобританії, Німеччини, Киргизстану, Узбекистану та України.

Ганна Яблонська прилетіла до Москви з Одеси, її рейс приземлився в Домодєдово приблизно за 20 хвилин до вибуху.

РИА Новости

