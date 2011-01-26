Василь Шкляр зустрінеться зі своїми прихильниками

26 січня у середу о 17 годині в Національному музеї Тараса Шевченка (бульвар Т. Шевченка, 12) відбудеться зустріч із письменником Василем Шклярем, номінантом на Шевченківську премію 2011 року.

Журналісти матимуть можливість поспілкуватися не лише з автором «Чорного Ворона», але й із членами Шевченківського комітету, та розпитати, чому цього року до фіналу допущено лише трьох авторів, а премію вперше за всю її історію буде вручено лише одному із претендентів?