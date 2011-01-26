26 січня в історії

1244 рік - у хроніках вперше з`явилася назва поселення Берлін.

У 1875 році американець Джордж Грін запатентував першу бормашину, яка працювала від електричних батарей.

1886 року німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.

У 1893 році Бенц збудував чотириколісний автомобіль, який став основою для створення багатьох вдалих гоночних машин.

У 1926 році компанія Benz and Co. об`єдналася з Daimler-Motoren-Gesellschaft і на сьогодні Daimler-Benz є одним із найбільших виробників престижних автомобілів.

1905 рік - у Південній Африці виявлено найбільший у світі алмаз "Куллінан" вагою 3106 каратів.

1965-го - гінді стає офіційною мовою Індії.

В 1949-му компанія "Амерікан ейрлайнз" першою у світі ввела попередження по гучномовцях про правила безпеки пасажирів.

2001-й – у результаті землетрусу в Гуджараті (Індія), загинуло понад 20 тисяч людей.

26 січня народилися:

У 1925 році - Пол Ньюман, американський актор, режисер, продюсер – "власник найзнаменитіших блакитних очей в історії кіно”.

Десять разів висувався на премію "Оскар", із них вісім - у номінації за кращу чоловічу роль. Бізнесмен і громадський діяч, Ньюман зібрав і пожертвував понад 250 мільйонів доларів на освіту та доброчинність як власник-засновник великої продовольчої фірми свого імені.

1959 року народилася Наталія Вавилова, російська кіноакторка (Олександра у фільмі "Москва сльозам не вірить”, також –"Не ходіть, дівчата, заміж", "Бармен із "Золотого якоря", "Шофер на один рейс”).

Під час зйомок у фільмі "Микола Подвойський" упала з коня і зазнала травми хребта. Відтоді уникає контактів із пресою. Мешкає з чоловіком - режисером Самвелом Гаспаровим - у приватному будинку за 12 км від Москви.

У 1960-му народився Леонід Парфьонов, російський журналіст, телеведучий, автор популярних телепроектів ("Намедні 1961-91. Наша ера", "Живий Пушкін", "Російська імперія").

1970-го народився Михайло Добкін, український політик, міський голова Харкова (з 2006 року), член Партії регіонів. Герой знаменитого запису виборчих роликів з Добкіним.

1979 рік - Максим Калиниченко, український футболіст, півзахисник збірної та дніпропетровського "Дніпра”.

У 2000-2008 рроках виступав за московський "Спартак” (дворазовий чемпіон, дворазовий володар Кубка Росії).

ТСН