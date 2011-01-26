Warner Bros зніме серіал Mortal Kombat

Компанія Warner Bros. зніме 10-серійний фільм Смертельна битва (Mortal Kombat). Вихід серіалу запланований на весну 2011 року.

До випуску готується серія епізодів, які будуть розповсюджуватись за допомогою підрозділу компанії Warner Digital Distribution в інтернеті, повідомляє сайт Empire.

За даними ресурсу Bloody Disgusting, режисером мінісеріалу стане Кевін Танчароен, який працював над вірусним роликом Mortal Kombat: Rebirth, що з`явився влітку 2010 року.

За сюжетом цієї короткометражки, головні герої класичної комп`ютерної гри представлені у вигляді реальних персонажів, позбавлених будь-яких містичних здібностей. Так, Рептилія став маніяком з рідкісним генетичним відхиленням, який поїдає голови своїх жертв, а Барака – божевільним пластичним хірургом, який вирішує вдосконалити себе і перетворюється на монстра.

Проте чи буде сюжет мінісеріалу пов`язаний з сюжетом короткометражки поки невідомо.

Повідомляється тільки, що серіал розповість історію появи таких героїв як Скорпіон, Лю Канг, Джонні Кейдж та інших.

Серія файтингів Смертельна битва з`явилася на початку 90-х років минулого століття. Крім восьми ігор для різних платформ, за мотивами сюжету Смертельної битви було знято кілька фільмів і серіалів.

Нагадаємо, що на початку 2011 року французький режисер Матьє Вешлер випустив фільм, цілком зроблений на движку четвертої частини культової комп`ютерної гри GTA (Grand Theft Auto).

Lenta.ru