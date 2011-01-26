Гарік Харламов обійшов Анджеліну Джолі в російському прокаті

Комедія Найкращий фільм 3-ДЕ з Гаріком Харламовим у головній ролі очолила російський прокат за підсумками останнього вік-енду.

У перші дні прокату фільм компанії Comedy Club Production, пародіює сім російських кінохітів останніх років, зібрав $ 5,3 млн., повідомляє Кинобизнес сегодня.

Третій за рахунком Найкращий фільм не зміг побити досягнення ні його першої частини, яка в січні 2008 року показала рекордний для російської стрічки старт, принісши свої творцям за перші вихідні понад $ 19,2 млн., ні другої, заробила в перший вік-енд $ 8,5 млн.

На другому місці розмістився Турист з Анджеліною Джолі і Джонні Деппом, який заробив $ 1,3 млн.

Лідер минулого тижня, містичний екшн Час відьом з Ніколасом Кейджем опустився на третє місце, заробивши $ 1,2 млн.

Четверте місце зберегла за собою комедія Доброго ранку (в українському прокаті - Ранковий підйом) - на її частку припало $ 920 000.

Замикають п`ятірку фіналістів Мандри Гуллівера з результатом у $ 866 000.

Тим часом в американському прокаті лідирує романтична комедія Більше, ніж секс (No Strings Attached) з Наталі Портман і Ештоном Катчером. В український і російський прокат цей фільм поки що не вийшов.

РИА Новости