У приміщенні бібліотеки Національної спілки письменників України по вул. Банковій, 2, міста Києва українські письменники збирають книжки на підтримку Української бібліотеки в Москві.

До акції долучилися всі письменники, у тому числі й дитячі, з усіх регіонів України. Вони здають по одній-дві книжки власного авторства для подальшої передачі їх до Росії. Збір книжок триватиме до 20 лютого ц.р.

«Це не політична, не партійна акція. - Заявила ініціаторка, дитяча письменниця Лариса Ніцой. – У такий спосіб ми прагнемо підтримати тих, хто вважає себе українцями в Російській Федерації. Також ми хочемо показати, що за останні роки дитяча література України стрімко увірвалася в перші ряди європейської і світової літератури для дітей. Ми маємо намір передати зібрані книжки до 140-річчя з Дня народження Лесі Українки. Сподіваємося, до ініціативи письменників долучаться і видавці».

Першими підтримали акцію Анатолій Качан книгою «Хвиля хвилю доганяє», Зірка Мензатюк «Макове князювання», Леся Воронина «Прибулець з країни нямликів», Лариса Ніцой «Ярик і дракон» (рос. мовою) та «Невигадані історії про звіряток-друзяток», Сашко Дерманський «Корова часу», Олесь Ільченко «Таємниця старої обсерваторії», Олександр Гаврош «Пригоди тричі славного розбійника Пинті» та інші.